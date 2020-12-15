Versace випустив колекцію на 2021 рік у стилі 90-х. Фото

Софія Ковнір Мода 09:44, 15.12.2020 Оновлено: 09:57, 15.12.2020

Бренд Versace випустив нову колекцію одягу на 2021 рік під назвою "Le Muse". Акцент був зроблений на однотонних матеріалах, які поєднувалися з багатими принтами Versace.

За словами головного дизайнера Донателли Версаче, натхнення надійшло від реальних людей. Про це повідомляє видання Women's Wear Daily (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, колекція складається зі шкіряних виробів, елегантних костюмів і мінісуконь, які відтворюють атмосферу 90-х. Це демонструють чіткі силуети в пошитті одягу, прикрашеного трикотажними вставками з логотипом у спортивному стилі або кишенями з технічної тканини.

Колекція 2021 Versace
Versace
Нова колекція одягу Versace
Versace

Вечірній одяг був представлений у вигляді жіночних і привабливих чорних суконь зі звивистими вирізами і краями, прикрашеними золотими прикрасами Versace, які надають більше індивідуальності.

Мода з 90-х повертається
Versace
Одяг у стилі 90-х
Versace
Versace випустив нову колекцію
Versace
Колекція одягу Versace у стилі 90-х
Versace
Versace випустив колекцію одягу на 2021 рік
Versace
Нова колекція Versace "Le Muse"
Versace
Як виглядає колекція Versace 2021
Versace

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий бренд Balenciaga показав нову колекцію в несподіваному форматі – у вигляді комп'ютерної гри. З її допомогою можна подивитися весь асортимент одягу осінь-зима 2021.

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Lady Мода

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