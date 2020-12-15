Versace випустив колекцію на 2021 рік у стилі 90-х. Фото

Бренд Versace випустив нову колекцію одягу на 2021 рік під назвою "Le Muse". Акцент був зроблений на однотонних матеріалах, які поєднувалися з багатими принтами Versace.

За словами головного дизайнера Донателли Версаче, натхнення надійшло від реальних людей. Про це повідомляє видання Women's Wear Daily (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, колекція складається зі шкіряних виробів, елегантних костюмів і мінісуконь, які відтворюють атмосферу 90-х. Це демонструють чіткі силуети в пошитті одягу, прикрашеного трикотажними вставками з логотипом у спортивному стилі або кишенями з технічної тканини.

Колекція 2021 Versace Versace

Нова колекція одягу Versace Versace

Вечірній одяг був представлений у вигляді жіночних і привабливих чорних суконь зі звивистими вирізами і краями, прикрашеними золотими прикрасами Versace, які надають більше індивідуальності.

Мода з 90-х повертається Versace

Одяг у стилі 90-х Versace

Versace випустив нову колекцію Versace

Колекція одягу Versace у стилі 90-х Versace

Versace випустив колекцію одягу на 2021 рік Versace

Нова колекція Versace "Le Muse" Versace

Як виглядає колекція Versace 2021 Versace

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий бренд Balenciaga показав нову колекцію в несподіваному форматі – у вигляді комп'ютерної гри. З її допомогою можна подивитися весь асортимент одягу осінь-зима 2021.