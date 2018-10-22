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Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати

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Найбільш трендовий матеріал 70-х - вельвет - знову повернувся на полиці магазинів. Майже жодних сучасних модифікацій, навіть навпаки: чим більше у вашому образі буде проглядатися ретро, ​​тим модніше.

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Як носити вельвет і з чим найкраще його поєднувати:

Костюм

У моді вільний, немов із чужого плеча. Найкраще, щоб він був не просто чорним або сірим, а темно-синій, теракотовий або пляшковий, у відтінках осені.

Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати

Штани

Вони повинні бути з високою посадкою і розкльошені від стегна: точнісінько, як носили модниці пізніх 60-х. Поєднуйте зі светром у рубчик, широким поясом і техаськими черевиками.

Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати

Спідниця

Міні або міді А-силуету: поєднуйте з високими чобітьми на стійкому каблуці в дусі 70-х, кожухом зі штучного хутра або з бомбером із джинсами.

Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати
Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в наступному році чубчик стане головним трендом у зачісках.

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