Вельвет знову в моді: з чим його поєднувати

Найбільш трендовий матеріал 70-х - вельвет - знову повернувся на полиці магазинів. Майже жодних сучасних модифікацій, навіть навпаки: чим більше у вашому образі буде проглядатися ретро, ​​тим модніше.

Як носити вельвет і з чим найкраще його поєднувати:

Костюм

У моді вільний, немов із чужого плеча. Найкраще, щоб він був не просто чорним або сірим, а темно-синій, теракотовий або пляшковий, у відтінках осені.

Штани

Вони повинні бути з високою посадкою і розкльошені від стегна: точнісінько, як носили модниці пізніх 60-х. Поєднуйте зі светром у рубчик, широким поясом і техаськими черевиками.

Спідниця

Міні або міді А-силуету: поєднуйте з високими чобітьми на стійкому каблуці в дусі 70-х, кожухом зі штучного хутра або з бомбером із джинсами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в наступному році чубчик стане головним трендом у зачісках.