Вельвет став головним трендом весни 2021: як носити

Фаворитом дизайнерів в цьому році став вельвет. М'яку розкішну тканину не можна назвати новим трендом, але правильна інтерпретація речей допоможе урізноманітнити гардероб.

Вельветові штани, спідниці та костюми були представлені на показах Dolce & Gabanna, Chanel і Tod's. Але є дизайнери, які вирішили не обмежуватися тільки цим і пошили вельветові сукні і пальто. Про це пише elle.

Що стосується вельветових total looks, то вони більш характерні для чоловічого стилю.

Однак дизайнери рекомендують носити вельветові тканини з більш спокійним базовим одягом. Наприклад, з вельветовим костюмом добре буде поєднуватися звичайна футболка або сорочка, а доповнити такий образ можна кедами.

Фахівці впевнені, що в даному випадку можна міксувати різні стилі в одному образі. Щоб особисто переконатися в цьому, подивіться кращі образи з минулих Тижнів мод.

Louis Vuitton. elle.ua

Ami Alexandre Mattiussi. elle.ua

Junko Shimada. elle.ua

Gayeon Lee. elle.ua

Marc Jacobs. elle.ua

Alexander Wang. elle.ua

AWAKE elle.ua

Dolce & Gabbana. elle.ua

Chanel. elle.ua

Tod`s. elle.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, з чим носити лялькові сукні – тренд весни-2021. Багато відомих брендів пропонують цікаві варіанти пишних міні-суконь з сітки ніжно-рожевого відтінку.