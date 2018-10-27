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Вагітна Меган Маркл вийшла у світ у новому образі: з'явилися фото

4.2тЧитати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган і принц Гаррі відвідали церемонію закриття "Ігор Нескорених" у Сіднеї.

Якщо на одній з фінальних ігор вагітна герцогиня з'явилася в жакеті і брюках-дудочках, доповнивши наряд туфлями на стійкому каблуці, то на церемонію закриття Меган приїхала в платті, пише ТСН.

У цей вечір на 37-річній герцогині було плаття з відкритими плечима і легким акцентом на зоні декольте від Antonio Berardi. До нього Меган підібрала свої улюблені туфлі від Aquazzura, вони були світлого відтінку, на високій шпильці і з пряжкою.

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Свій вечірній образ герцогиня доповнила декількома золотими браслетами і сережками від Natalie Marie.

Вагітна Меган Маркл вийшла у світ у новому образі: з'явилися фото
Вагітна Меган Маркл вийшла у світ у новому образі: з'явилися фото
Вагітна Меган Маркл вийшла у світ у новому образі: з'явилися фото
Вагітна Меган Маркл вийшла у світ у новому образі: з'явилися фото

На самій церемонії Меган і її чоловік принц Гаррі виступили з урочистою промовою. Судячи зі знімків, герцогиня була дуже рада взяти в руки мікрофон і вимовити слова подяки. Все-таки в минулому Меган професійна актриса і на сцені тримається чудово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітна Меган Маркл публічно осоромилася на червоній доріжці.

Особи
принц ГарріМеган Маркл
Місце
АвстраліяСідней
Об'єкт
Мода
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