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В топі за 400 євро і спідниці з розрізом: Тіна Кароль показала ефектний образ

2.5тЧитати новину російською

Співачка Тіна Кароль порадувала стильним образом. Для фотосесії артистка обрала речі від відомих брендів.

На фото в Instagram співачка позує в спортивному топі з застібкою спереду з нової колекції Off-White, вартістю 405 євро, і чорній атласній спідниці-міді з розрізом від Esteban Cortazar за 467 євро.

Тіна Кароль

Фото: instagram.com/streetstylevgenio

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Свій ефектний наряд Кароль доповнила маленькою сумочкою на пояс від Givenchy і чорними босоніжками.

Топ як у Кароль

скріншот

Спідниця як у Кароль

скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіна Кароль випустила радіо версію пісні "Чоловік моєї мрії" і відеокліп на неї.

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Об'єкти
МодаСтиль
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