В топі за 400 євро і спідниці з розрізом: Тіна Кароль показала ефектний образ

Співачка Тіна Кароль порадувала стильним образом. Для фотосесії артистка обрала речі від відомих брендів.

На фото в Instagram співачка позує в спортивному топі з застібкою спереду з нової колекції Off-White, вартістю 405 євро, і чорній атласній спідниці-міді з розрізом від Esteban Cortazar за 467 євро.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/streetstylevgenio

Свій ефектний наряд Кароль доповнила маленькою сумочкою на пояс від Givenchy і чорними босоніжками.

Топ як у Кароль скріншот

Спідниця як у Кароль скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіна Кароль випустила радіо версію пісні "Чоловік моєї мрії" і відеокліп на неї.