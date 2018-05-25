В топі за 400 євро і спідниці з розрізом: Тіна Кароль показала ефектний образ

Співачка Тіна Кароль порадувала стильним образом. Для фотосесії артистка обрала речі від відомих брендів.
На фото в Instagram співачка позує в спортивному топі з застібкою спереду з нової колекції Off-White, вартістю 405 євро, і чорній атласній спідниці-міді з розрізом від Esteban Cortazar за 467 євро.
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/streetstylevgenio
Свій ефектний наряд Кароль доповнила маленькою сумочкою на пояс від Givenchy і чорними босоніжками.
Топ як у Кароль
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Спідниця як у Кароль
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіна Кароль випустила радіо версію пісні "Чоловік моєї мрії" і відеокліп на неї.