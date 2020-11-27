В Італії створили найдорожчу жіночу сумочку в світі: скільки коштує та який вигляд має

Софія Ковнір Мода 02:27, 27.11.2020

В Італія компанія Boarini Milanesi створила найдорожчу жіночу сумочку, вартість якої становить сім мільйонів доларів.

За словами одного зі співзасновників бренду Маттео Родольфо Міланезі, цей аксесуар є даниною поваги до батька, якого він втратив, ще будучи підлітком, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дамську сумочку кольору аквамарин створено з напівглянсової шкіри алігатора і прикрашено 10 метеликами з білого золота, чотири з яких прикрашено діамантами, три – сапфірами і рідкісними турмалінами параїба загальною вагою понад 130 карат.

Також сумку прикрасила застібка з діамантовим паве.

Найдорожча жіноча сумочка від Boarini Milanesi
Daily Mail
Найдорожча жіноча сумочка від Boarini Milanesi
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий модний дім Balenciaga випустив кросівки Track.2 за 5750 доларів, які не можна носити.

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Lady Мода

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