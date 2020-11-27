В Італії створили найдорожчу жіночу сумочку в світі: скільки коштує та який вигляд має

В Італія компанія Boarini Milanesi створила найдорожчу жіночу сумочку, вартість якої становить сім мільйонів доларів.

За словами одного зі співзасновників бренду Маттео Родольфо Міланезі, цей аксесуар є даниною поваги до батька, якого він втратив, ще будучи підлітком, пише Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дамську сумочку кольору аквамарин створено з напівглянсової шкіри алігатора і прикрашено 10 метеликами з білого золота, чотири з яких прикрашено діамантами, три – сапфірами і рідкісними турмалінами параїба загальною вагою понад 130 карат.

Також сумку прикрасила застібка з діамантовим паве.

Найдорожча жіноча сумочка від Boarini Milanesi Daily Mail

Найдорожча жіноча сумочка від Boarini Milanesi Daily Mail

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