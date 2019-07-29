"В джинсах!" Клімкін відповів на критику своїх костюмів в росЗМІ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував критику з боку росЗМІ з приводу його вбрань на офіційних заходах.

Так, на думку Клімкіна, дипломатам і і політикам пора відходити від старих стандартів і стереотипів, згідно з якими всі "повинні бути в костюмі з краваткою". Про це йшла мова в інтерв'ю для "Укрінформ".

"Російські ЗМІ критикують мої костюми... На костюми, на жаль, не звертаєш уваги. Ось в майбутньому буду більше звертати! А взагалі я модою не цікавлюся! Я завжди купую щось де побачу і коли вдасться. А мода – це така справа... На це потрібно мати талант, бажання і час. Ні того, ні іншого, ні третього щодо модних тенденцій у мене немає", – зазначив міністр.

Павло Клімкін

Павло Клімкін KP. UA

Також він додав, що, на його думку, кожен повинен відчувати себе комфортно, тому до одягу варто ставитися трохи простіше і відійти від застарілих стереотипів щодо костюмів. Клімкін зазначив, що комфортно відчуває себе в джинсах.

Павло Клімкін Країна

Павло Клімкін KP. UA

"А якщо серйозно, то я вважаю, що кожен повинен відчувати себе комфортно. Ось я зараз відчуваю себе комфортно в джинсах і в сорочці. Я навіть в МЗС ввів таку гарну, як я вважаю, практику багатьох офісів, що в п'ятницю всі можуть приходити в менш офіційному вбранні – такий варіант smart casual. Потрібно відходити від стандартів. Чому багато дипломатів вважають, що вони завжди повинні бути в костюмі з краваткою? На мою думку, це поступово відійде", – підсумував міністр.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Павло Клімкін Країна

Павло Клімкін versii.com

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