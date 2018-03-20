Український дизайнер звинуватила Zara у плагіаті

Українська дизайнер Ксенія Шнайдер звинуватила популярний іспанський бренд Zara у плагіаті.

Так, у новій колекції Zara Kids використовували напис, що повторює принт з колекції Ksenia Schnaider весна-літо 2017, передає Blueprint.

У 2017 році принт полюбився блогерам і редакторам, він часто з'являвся в стріт-стайл звітах і редакторських вибірках, тому впродовж двох років з'являвся в різних колекціях на футболках, джинсових куртках, світшоти.

Футболка Ksenia Schnaider Blueprint

світшоти Zara Blueprint

"Треба сказати, що Zara не перші, хто намагається скопіювати дизайн цього принта. Нам відомо, що в Китаї у всю продаються підроблені футболки з ним. Особливо неприємно, коли люди відзначають Ksenia Schnaider і ставлять наш хештег, при цьому на фото вони в футболці-підробці", - розповідає Ксенія.

Ksenia Schnaider весна-літо 2017 Vogue

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Ksenia Schnaider весна-літо 2017 Vogue

Ksenia Schnaider весна-літо 2017 Vogue

Відзначимо, що це не перший випадок, коли Zara викрили в плагіаті. У 2016 році художниця Тьюзді Бессі подала в суд на бренд і звинуватила компанію в незаконному використанні її ілюстрацій, тоді до її позову приєдналися 42 учасника, чиї роботи скопіювали бренди, що належать компанії Inditex. Дизайнер Адам Джей Курц запропонував надсилати на тумблер Shop Art Theft приклади порушення авторських прав, щоб боротися з ними у відкриту, а також попередити про недобросовісність виробників.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше українки, що працюють швачками на фабриках Zara, шокували мізерними зарплатами.