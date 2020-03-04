Фіналістка третього сезону проєкту "Топ-модель по-українськи" Катя Куліченко розповіла, як серйозно постраждала під час роботи у Франції на масштабному показі.

Дівчина взяла участь у презентації нової колекції українського бренду LITKOVSKAYA в Парижі. Під час показу моделі кілька годин перебували в одязі з колекції, через що багато хто почав відчувати нездужання та непритомніти, повідомила пресслужба "Нового каналу".

Катя Куліченко Пресслужба "Нового каналу"

"Ми показували образи, створені вручну з перероблених клаптів вінтажних речей. У такий спосіб Лілія Літковська звернулася до витоків і традицій, щоб зробити світ навколо чистішим. Презентація минула красиво, але працювати було дуже складно", – розповіла Куліченко.

За словами учасниці реаліті "Топ-модель по-українськи", моделі повинні були вистояти дві години на одязі з нової колекції.

Катя Куліченко

"Люди з команди постійно перевіряли нас, пропонували воду, іноді поодинці відводили посидіти. Але однаково в першу годину дівчинка втратила свідомість, після чого ми одна за одною почали "гаснути". Я не впала, але все йшло до цього, навіть в очах темніло. Це дуже важка робота!" – підкреслила модель.

Катя Куліченко

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