Ukrainian Fashion Week 2021: де дивитися і розклад показів

З 5 по 8 лютого відбудеться Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Так, вперше за 23 роки захід пройде в онлайн-форматі.

Пряму трансляцію Тижня моди можна буде подивитися на платформі MEGOGO цілком безкоштовно. Про це стало відомо на офіційному сайті Ukrainian Fashion Week.

Так, на заході представлять колекції відомих дизайнерів. Організатори створили спеціальне обладнане для зйомок місце і надали можливість представити відео/діджитал-презентації.

Загалом українцям покажуть 28 ефектних шоу від популярних українських дизайнерів.

Варто відзначити, що також 7 лютого під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021 в онлайн-форматі відбудеться наймасштабніший саміт, присвячений розвитку стійкої моди в Україні. Тема третього саміту – Digital Innovations and Sustainability.

Нагадаємо, Ukrainian Fashion Week була заснована у 1997 році і стала першим тижнем прет-а-порте в Центральній і Східній Європі. З січня 2006 року співзасновниками Ukrainian Fashion Week є Ірина Данилевська та Олександр Соколовський.

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