Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 17:03
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

549 Читати матеріал російською

31 серпня в "Мистецькому Арсеналі" стартував Ukrainian Fashion Week сезону весна-літо 2020 і триватиме до 4 вересня. Так, на модному марафоні свої колекції представило чимало неординарних дизайнерів.

OBOZREVATEL зібрав для вас топ найяскравіших образів, показаних на Тижні моди в Києві.

Бренд FROLOV зацікавив публіку повітряною і "прозорою" колекцією. Серед представленого вбрання багато незвичайних корсетів, напівпрозорих суконь, в тому числі міні. Також автор використовував об'ємні жакети і спокусливу білизну.

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Новини
''Невже весільна сукня?'' Тіна Кароль здивувала фанів яскравим образом

Незвичайну колекцію також представила дизайнер Лілія Пустовіт разом з найбільшою взуттєвою мережею Intertop. В ній поєднали яскраві кольори і сміливі принти.

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: vogue.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: vogue.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: vogue.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: vogue.ua

Дизайнер бренду ARUTIUNOVA здивувала одягом в стилі athleisure — ансамбль з незвичайних худі з вечірніми сукнями, яскравих брючних костюмів, джерсі з шовком і трикотажними виробами з прозорою органзою.

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

Фото: fashionweek.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні дизайнери в рамках показів своїх колекцій осінь-зима 2019/2020 продемонстрували, які штани будуть актуальними в цьому сезоні.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Ukrainian Fashion Week" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ukrainian Fashion Week
Тег
Ukrainian Fashion Week
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel