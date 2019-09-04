Ukrainian Fashion Week 2020: найяскравіші образи Тижня моди

31 серпня в "Мистецькому Арсеналі" стартував Ukrainian Fashion Week сезону весна-літо 2020 і триватиме до 4 вересня. Так, на модному марафоні свої колекції представило чимало неординарних дизайнерів.

OBOZREVATEL зібрав для вас топ найяскравіших образів, показаних на Тижні моди в Києві.

Бренд FROLOV зацікавив публіку повітряною і "прозорою" колекцією. Серед представленого вбрання багато незвичайних корсетів, напівпрозорих суконь, в тому числі міні. Також автор використовував об'ємні жакети і спокусливу білизну.

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Незвичайну колекцію також представила дизайнер Лілія Пустовіт разом з найбільшою взуттєвою мережею Intertop. В ній поєднали яскраві кольори і сміливі принти.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Дизайнер бренду ARUTIUNOVA здивувала одягом в стилі athleisure — ансамбль з незвичайних худі з вечірніми сукнями, яскравих брючних костюмів, джерсі з шовком і трикотажними виробами з прозорою органзою.

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Фото: fashionweek.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні дизайнери в рамках показів своїх колекцій осінь-зима 2019/2020 продемонстрували, які штани будуть актуальними в цьому сезоні.

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