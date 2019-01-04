"Угода Діани": ЗМІ пронюхали про договір Маркл і Міддлтон

Весь 2018 рік таблоїди невпинно обговорювали стиль герцогині Сассекської Меган Маркл і її порушення королівського протоколу: яскравий манікюр, джинси на прийомах і багато іншого. У порівнянні з нею герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон — справжня скромниця і улюблениця королеви.

Як повідомляє Elle, посилаючись на королівських інсайдерів, цей разючий контраст між двома герцогинями виник навмисно. Ще нібито з самого початку відносин з принцом Гаррі, Меган домовилася зі своєю подругою-стилістом Джесікою Малруні, що її стиль буде контрастувати з образом герцогині Кембриджської. Адже Маркл не могла допустити, щоб її звинувачували "в копіюванні гардероба Кейт".

Тому Меган віддає перевагу більш темним, глибоким відтінкам і нерідко дозволяє собі носити сорочки і штани. Що стосується Кейт, вона любить світлі і яскраві тони, а також частіше носить сукні.

Також наголошується, що таким чином, між стилістами двох герцогинь існує угода, яка була між принцесою Діаною і Сарою Фергюсон в 1980 — 1990 роки, які грали на контрастах і часто з'являлися на офіційних заходах у вельми зухвалих, як для того часу нарядах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські журналісти підрахували витрати на парадні гардероби герцогинь королівської сім'ї Меган Маркл і Кейт Міддлтон.