У США назвали ікону стилю-2018

Всесвітньо відому темношкіру модель Наомі Кемпбелл у США визнали "Іконою моди" 2018 року.

Так, 4 червня 2018 року в США відбудеться церемонія вручення премії CFDA Award, яка вручається за заслуги в індустрії моди. Незважаючи на те, що до премії ще кілька місяців, імена деяких лауреатів стали відомі вже. Так, американська рада модельєрів визнала переможницею в номінації "Модна ікона" британську супермодель Наомі Кемпбелл, пише Elle .

У сучасному світі високої моди Кемпбелл є справжньою легендою. Почавши свою кар'єру в 15 років, Наомі стала першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинці журналу Time, а також увійшла до трійки культових моделей 1980-х разом з Крісті Тарлінгтон і Ліндою Євангелістою.

Наомі Кемпбелл Instagram @iamnaomicampbell

Кемпбелл досі залишається однією з найбільш затребуваних персон в модній індустрії. На сьогоднішній день на її рахунку більше 500 обкладинок глянцевих журналів, а за її виходами в світ стежать сотні тисяч фанатів по всьому світу.

Як повідомляв "Обозреватель", відома американська модель формату plus-size Тесс Холлідей, яка важить більше 155 кілограмів, знялася в еротичній фотосесії .