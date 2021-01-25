У Парижі стартував Тиждень високої моди: розклад усіх показів й де дивитися онлайн

У понеділок, 25 січня, в Парижі стартував Тиждень високої моди, який в цьому сезоні пройде в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. У розкладі – покази Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino та багато інших.

Так, трансляція шоу і відеопрезентацій відбудеться на сайті Paris Fashion Week, а також на офіційних YouTube-каналах брендів. Зазначимо, що відкрив Тиждень моди бренд Schiaparelli, а завершиться він в четвер, 28 січня, трансляцією SR STUDIO. LA. CA. (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Показ Schiaparelli Haute Couture SS21 Instagram Schiaparelli

Розклад трансляції Паризького тижня високої моди:

В офіційному розкладі Тижня високої моди в Парижі – 30 брендів і жодного "живого" шоу. Однак є ті, хто пропустить модний показ – наприклад, британський бренд Ralph & Russo і ліванський дизайнер Elie Saab.

25 січня

12:00 – Schiaparelli

13:00 – Ulyana Sergeenko

14:00 – Iris Van Herpen

15:00 – Georges Hobeika

15:30 – Christian Dior

19:00 – Azzaro Couture

20:30 – Julie De Libran

21:30 – Giambattista Valli

26 січня

15:00 – Alexis Mabille

15:30 – Stephane Rolland

16:00 – Chanel

17:00 – Valentino

18:00 – Julien Fournie

18:30 – Alexandre Vauthier

20:00 – RVDK Ronald van der Kemp

21:00 – Giorgio Armani Privе

22:00 – AZ Factory

27 січня

12:00 – Maison Margiela

13:00 – Franck Sorbier

16:30 – Fendi Couture

18:00 – Viktor & Rolf

19:00 – Zuhair Murad

20:00 – Charles De Vilmorin

28 січня

12:00 – Aganovich

13:00 – Yuima Nakazato

14:00 – Christophe Josse

15:00 – Aelis

16:00 – Rahul Mishra

15:00 – Imane Ayissi

16:00 – SR STUDIO. LA. CA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції відбувся показ нової колекції Chanel Métiers d'Art з єдиним глядачем в залі.