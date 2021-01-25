У Парижі стартував Тиждень високої моди: розклад усіх показів й де дивитися онлайн

Юля Ухіна Мода 12:53, 25.01.2021

У понеділок, 25 січня, в Парижі стартував Тиждень високої моди, який в цьому сезоні пройде в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. У розкладі – покази Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino та багато інших.

Так, трансляція шоу і відеопрезентацій відбудеться на сайті Paris Fashion Week, а також на офіційних YouTube-каналах брендів. Зазначимо, що відкрив Тиждень моди бренд Schiaparelli, а завершиться він в четвер, 28 січня, трансляцією SR STUDIO. LA. CA. (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Показ Schiaparelli Haute Couture SS21
Instagram Schiaparelli

Розклад трансляції Паризького тижня високої моди:

В офіційному розкладі Тижня високої моди в Парижі – 30 брендів і жодного "живого" шоу. Однак є ті, хто пропустить модний показ – наприклад, британський бренд Ralph & Russo і ліванський дизайнер Elie Saab.

25 січня

  • 12:00 – Schiaparelli

  • 13:00 – Ulyana Sergeenko

  • 14:00 – Iris Van Herpen

  • 15:00 – Georges Hobeika

  • 15:30 – Christian Dior

  • 19:00 – Azzaro Couture

  • 20:30 – Julie De Libran

  • 21:30 – Giambattista Valli

26 січня

  • 15:00 – Alexis Mabille

  • 15:30 – Stephane Rolland

  • 16:00 – Chanel

  • 17:00 – Valentino

  • 18:00 – Julien Fournie

  • 18:30 – Alexandre Vauthier

  • 20:00 – RVDK Ronald van der Kemp

  • 21:00 – Giorgio Armani Privе

  • 22:00 – AZ Factory

27 січня

  • 12:00 – Maison Margiela

  • 13:00 – Franck Sorbier

  • 16:30 – Fendi Couture

  • 18:00 – Viktor & Rolf

  • 19:00 – Zuhair Murad

  • 20:00 – Charles De Vilmorin

28 січня

  • 12:00 – Aganovich

  • 13:00 – Yuima Nakazato

  • 14:00 – Christophe Josse

  • 15:00 – Aelis

  • 16:00 – Rahul Mishra

  • 15:00 – Imane Ayissi

  • 16:00 – SR STUDIO. LA. CA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції відбувся показ нової колекції Chanel Métiers d'Art з єдиним глядачем в залі.

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Lady Мода

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