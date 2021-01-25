У Парижі стартував Тиждень високої моди: розклад усіх показів й де дивитися онлайн
У понеділок, 25 січня, в Парижі стартував Тиждень високої моди, який в цьому сезоні пройде в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. У розкладі – покази Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino та багато інших.
Так, трансляція шоу і відеопрезентацій відбудеться на сайті Paris Fashion Week, а також на офіційних YouTube-каналах брендів. Зазначимо, що відкрив Тиждень моди бренд Schiaparelli, а завершиться він в четвер, 28 січня, трансляцією SR STUDIO. LA. CA. (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
В офіційному розкладі Тижня високої моди в Парижі – 30 брендів і жодного "живого" шоу. Однак є ті, хто пропустить модний показ – наприклад, британський бренд Ralph & Russo і ліванський дизайнер Elie Saab.25 січня
12:00 – Schiaparelli
13:00 – Ulyana Sergeenko
14:00 – Iris Van Herpen
15:00 – Georges Hobeika
15:30 – Christian Dior
19:00 – Azzaro Couture
20:30 – Julie De Libran
21:30 – Giambattista Valli
15:00 – Alexis Mabille
15:30 – Stephane Rolland
16:00 – Chanel
17:00 – Valentino
18:00 – Julien Fournie
18:30 – Alexandre Vauthier
20:00 – RVDK Ronald van der Kemp
21:00 – Giorgio Armani Privе
22:00 – AZ Factory
12:00 – Maison Margiela
13:00 – Franck Sorbier
16:30 – Fendi Couture
18:00 – Viktor & Rolf
19:00 – Zuhair Murad
20:00 – Charles De Vilmorin
12:00 – Aganovich
13:00 – Yuima Nakazato
14:00 – Christophe Josse
15:00 – Aelis
16:00 – Rahul Mishra
15:00 – Imane Ayissi
16:00 – SR STUDIO. LA. CA.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції відбувся показ нової колекції Chanel Métiers d'Art з єдиним глядачем в залі.