Український музей відтворив образи модниць з портретів минулих століть. Фото

Анна Паскевич Мода 02:18, 18.01.2021

У Чернігові в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відтворили образи жінок з портретів минулих століть.

Онлайн-проект отримав назву "Мода в образотворчому мистецтві", повідомляється на офіційній сторінці музею в Facebook.

"...Ми спробували відтворити жіночі картинні образи, "оживляючи їх" і таким чином наближаючи до глядача", – розповіли в установі.

Там також зазначили, що важливим етапом реалізації задуму було знаходження візуальноъ схожості моделей з образами на портретах, а також їх "примірка" і обігрування: повторення поз, жестів, нарядів у загальних рисах.

Така практика спрямована на переживання суб'єктивного досвіду "шляхом аналітичного сприйняття від предмета до образу", пояснили в музеї. Для втілення задуму необхідна концентрація уваги на деталях, які зазвичай залишаються непоміченими: зачісці, прикрасах, стилі одягу й фактурі тканин.

Український національний одяг минулого
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
Онлайн-проект отримав назву "Мода в образотворчому мистецтві"
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
"Мода в образотворчому мистецтві"
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
Важливим етапом реалізації задуму було знаходження візуального подібності моделей з образами на портретах, розповіли в музеї
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
У Чернігові відтворили образи жінок з портретів минулих століть
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
У Чернігові відтворили образи модниць з портретів минулих століть.
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
У чернігівському музеї відтворили образи жінок з портретів минулих століть
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
У музеї спробували "оживити" жіночі картинні образи
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
Український одяг минулого
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy
Для втілення задуму необхідна концентрація уваги на деталях, зазначили в музеї
Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана / Andrey Derzkiy

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які предмети минулого повернулися до моди 2021 року: добірка речей, які повинна мати кожна жінка у своїй шафі.

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