У моду повертаються стрінги, що стирчать: як їх носити. Фото

Знаменита стилістка Рошель Уайт розповіла, що в моду знову повертаються стрінги, що стирчать з-під одягу. Так, багато знаменитостей слідують цьому яскравому тренду.

Серед них Карді Бі, Кім Кардаш'ян та Кайлі Дженнер. Як зробити свій образ зі стрінгами стильним, але водночас пристойним – пише Daily Mail.

За словами стилістки, потрібно уникати яскравих кольорів і візерунків, та носити стрінги тільки в потрібних випадках, наприклад, на вечірці.

Крім того, слід шукати фасони, які будуть зручно сидіти трохи вище вашого вбрання.

"Чим вище, тим краще. Шукайте стрінги з більш високою талією, які сидять вище лінії штанів і доповнюють ваші стегна", – зазначила експертка.

Відкриті стрінги Daily Mail

Який мають вигляд відкриті стрінги в наряді Daily Mail

Крім того, підбирайте кольори до одягу, який ви носите, і тримайтеся подалі від яскравих відтінків та візерунків.

Також обирайте зручні тканини, наприклад, бавовну, мереживо, нейлон або спандекс.

Обирайте зручні тканини в стрінгах Daily Mail

Вибираючи стиль стрінгів, потрібно звертати увагу на комфорт Daily Mail

"Вибираючи стиль стрінгів, потрібно звертати увагу на комфорт", – сказала Уайт.

Відзначимо, що оскільки стрінги бувають різних стилів, то оберіть той варіант, який найкраще підходить вам і вашому вбранню.

Обирайте відповідні для вас стрінги Daily Mail

Носіть цей стиль тільки на пляжах або фестивалях Daily Mail

"Носіть цей стиль тільки на пляжах, фестивалях або в модних барах. Якщо ви плануєте відвідати пристойний заклад, наприклад, ресторан, то стрінги – це не найкраща ідея", – підсумувала стилістка.

В моду знову повертаються відкриті стрінги Daily Mail

Багато знаменитостей слідують цьому яскравому тренду Daily Mail

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