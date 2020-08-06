У моду повернувся популярний головний убір 90-х. Фото
Голлівудські знаменитості повернули в моду один із трендів, популярних у 90-х роках, – капелюх-панаму.
Так, першими, хто опублікував у своїх Instagram-акаунтах знімки в даному головному уборі, стали сестри Кардаш`ян-Дженнер: Кортні та Кайлі. Зазначимо, що друга позувала на фото з подругою Анастасією Караніколау в панамках модного будинку Prada оранжевого і зеленого кольорів. Вартість такого аксесуару складає 340 доларів.
У капелюсі-панамі сфотографувалася й дружина канадського співака Джастіна Бібера, супермодель Хейлі Болдвін. Вона доповнила свій образ різнобарвним спортивним костюмом.
Брат моделей Джіджі та Белли Хадід, Анвар Хадід, теж виявився шанувальником даного головного убору. У профілі музиканта, з'явився його знімок в чорній панамці.
Капелюх-панама – новий тренд 2020 року: фото
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