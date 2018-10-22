У моду повернувся чоловічий тренд із 90-х

Головним трендом чоловічого одягу став помаранчевий колір. Про це пишуть модні редактори Independent.

За інформацією видання, зазвичай чоловіки уникали яскравого апельсинового відтінку в своєму гардеробі, оскільки він традиційно асоціюється із рейв-культурою 90-х років минулого століття.

Однак нині в осінньо-зимових колекціях світових дизайнерів з'явилися речі саме помаранчевого кольору.

Серед них виявився американський бренд Calvin Klein, який представив серію чоловічого одягу з помаранчевими елементами.

Британський виробник дорогого одягу Burberry показав кислотно-помаранчеві худі й вільні брюки в комбінації із класичним бежевим тренчем.

В останню лінію чоловічого одягу дизайнери датської компанії Norse Projects включили светри й куртки із яскравими вставками.

Тренд підтримав і фешн-ритейлер End Clothing. На сайті і в офіційному Instagram-акаунті компанії з'явилися одяг і взуття із деталями помаранчевого кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у наступному році чубчик стане головним трендом у зачісках.