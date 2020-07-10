У моду повернулася трендова річ з минулого: як вона виглядає. Фото

Популярні в минулому столітті шорти-бермуди повернулися в моду у 2020 році.

Так, ця модель – подовжені до колін шорти з широкими штанинами та високою посадкою. Її в різний час носили світові знаменитості, у тому числі супермодель Сінді Кроуфорд, актриса Грейс Келлі та дружина 35-го президента США Джона Кеннеді – Жаклін. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на британську стилістку Джесс Вуд.

Грейс Келлі в шортах-бермудах (фото – fashion-likes.ru)

За словами видання, експертка моди порекомендувала вибирати шорти-бермуди високим жінкам. Однак, за її словами, дівчата середнього росту також можуть носити зазначену річ, комбінуючи її з туфлями на підборах.

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pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL публікував п'ять найяскравіших і найтрендовіших образів принцеси Діани, які актуальні у 2020 році. Зазначимо, вона охоче носила і шорти-бермуди.