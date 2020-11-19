У моду повернулася трендова річ з 90-х. Фото

Знамениті моделі та блогерки почали масово публікувати знімки в худі з флісу, які були популярними у 1990-х роках, і запустили новий модний тренд.

Так, на розміщені в Instagram пости звернули увагу журналісти видання Metro. За словами інсайдерів, найчастіше описаний предмет одягу поєднують з джинсами, спортивними штанами, куртками й кросівками. Водночас деякі модниці носять флісові речі зі спідницями, сукнями та туфлями на підборах.

Однією з перших знімком в худі неоново-жовтого кольору з чорними й бірюзовими вставками на рукавах поділилася стилістка Емілі Сіндлев.

Емілі Сіндлев Instagram Емілі Сіндлев

Також блогерка Максін Вільде сфотографувалася у різнобарвному худі з флісу. Свій образ вона доповнила світло-рожевим спортивним костюмом: кроп-топом і велосипедками.

Максін Вільде Instagram Максін Вільде

Юзерка з ніком @ bigking0720 опублікувала кадр в описаній речі білого кольору з чорною кишенею на грудях. Свій образ вона доповнила світло-сірою кепкою з темно-синім козирком та об`ємними штанами.

Instagram bigking0720

Зазначається, що зараз флісовий одяг з'явився в асортименті різних брендів: Topshop, Monki, The North Face, Urban Outfitters і Asos.

metro.co.uk

metro.co.uk

metro.co.uk

metro.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький лейбл Balmain повернув в моду тренд з 90-х – одяг в неонових кольорах.