"Річ!" У мережі згадали невбивані радянські черевики: як вони виглядали

Користувачам соцмережі нагадали про міцні туристичні черевики з СРСР, які в ті часи продавалися в спортивних магазинах.

Знімок із одного такого опублікували в Twitter "Історичні Фото". Пізніше таке взуття також називали всюдиходи-вібрами.

"У відділі товарів для туризму. Невбивані туристичні черевики, річ! СРСР. 1960-ті", – йдеться у підписі під фотографією.

У коментарях користувачі соцмережі підкреслили, що в СРСР такі черевики не були дефіцитними, але водночас зазначили, що вони дійсно були невбивані.

Невбивані радянські черевики twitter.com/HistoryFoto

"Ноги качати", "Виробництва фабрики спеціального та спортивного взуття м. Москва", "Вібрами!", "Ага, тому що вони вбивали ноги, замість того, щоб побиватися самим, але захищати ноги, як нормальне взуття", "А запах який був. Підводні рушниці, мотори для велика по 55 руб. і т. д.", "Як це невбивані? Цими черевиками цілком можна було вбити", – згадали підписники.

Коментарі користувачів мережі twitter.com/HistoryFoto

Коментарі користувачів мережі twitter.com/HistoryFoto

У відділі товарів для туризму. Невбивані туристичні черевики, річ! СРСР. 1960-і. pic.twitter.com/7tiJfLjOvk - Історичні Фото (@HistoryFoto) May 5, 2020

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