У мережі розкритикували весільне плаття нареченої через об'ємну аплікацію з бежевих троянд на спідниці в області сідниць.

Фото опублікували в закритій Facebook-спільноті That's It, I'm Wedding Shaming ("Це я, весільний сором"). На розміщеному знімку дівчина стоїть спиною до фотографа в білому корсетному платті (фото дивіться нижче).

"Вона какає трояндами? Я не розумію", – підписала фото автор публікації.

У мережі висміяли весільне плаття нареченої через дивну деталь на сідницях WMJ.RU

Підписники спільноти висміяли плаття нареченої через дивну деталь. Пост зібрав більше тисячі лайків і сотні коментарів, що зробило його одним з найбільш обговорюваних у групі.

"Про що думав дизайнер?", "Боже, верхня частина така мила, навіщо ці троянди?", "Мій чоловік, проходячи повз, запитав: "Вона засунула троянди в зад?", "Уявіть, як незручно в цьому сидіти", "Можливо таким чином вона спробувала натякнути, що її дупа пахне трояндами?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наречена з'явилася на власному весіллі у відвертому вбранні, яке підкреслило пишні груди. На думку більшості, в такому комбінезоні не варто виходити навіть з дому.