У мережі порівняли дівчат в США і в СРСР у 80-х роках: показове фото

У мережі показали, як виглядали дівчата в США в 1980-х роках і порівняли їхній одяг з одягом дівчат в СРСР у ті самі часи.

Так, на фото, яке опублікував Telegram-канал "Дев'яності", позують дві дівчини на тлі заповнених товарами полиць магазину.

"Фотографія американських дівчат кінця 80-х років. Зверніть увагу, як вони одягнені та що полки забиті різним товаром. У той час як у Росії за джинсові штани пробивали голови, і стояли годинні черги за ковбасою", – йдеться в підписі до знімка.

Дівчата в США, 80-ті роки Фото: Pinterest

Американські дівчата, 80-ті скриншот

Як відомо, саме в другій половині 80-х, в період "перебудови" економіки, досяг свого піку товарний дефіцит в СРСР. Спроба вирішити проблему шляхом скасування державної зовнішньоторговельної монополії в 1987 році дала зворотний ефект, спровокувавши безпрецедентний масовий вивіз товарів за кордон. Так, товари народного споживання, призначені для роздрібної торгівлі, вивозилися з країни вагонами.

У результаті дефіцитними в кінці 1980-х в Радянському Союзі виявилися м'ясо, варена ковбаса, кава, какао, згущене молоко, вершкове масло, шоколад, імпортні та вітчизняні фрукти, сигарети, алкоголь, одяг, туалетний папір, ліки, меблі, побутова техніка, автомобілі та багато інших товарів.

Дівчата в СРСР в 80-х роках Фото: Pinterest

Як одягалися в СРСР в 80-х Фото: Pinterest

Мода СРСР 80-х Фото: Pinterest

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