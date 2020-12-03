У Франції відбувся показ нової колекції Chanel Métiers d'Art з єдиним глядачем в залі

В замку Шенонсо (Франція) відбувся показ нової колекції модного будинку Chanel – Métiers d'art. Так, єдиним гостем в залі була актриса Крістен Стюарт – інші не потрапили на шоу через пандемію коронавірусу.

Сам перформанс був записаний 1 грудня, а глядачі побачили його 3-го числа в онлайн-форматі на сайті модного будинку. На показі моделі дефілювали в одязі, створеному в стилі епохи Відродження (щоб переглянути всі фото, доскрольте новину до кінця).

Крістен Стюарт на показі Chanel Métiers d'art скриншот з відео

Крістен Стюарт була єдиним гостем на показі Chanel Métiers d'art скриншот з відео

Зазначимо, що в новій колекції Chanel переважали темні та пастельні відтінки. Однак не обійшлося і без яскравого одягу – в синіх та помаранчевих кольорах. Багато образів були виконані з найзнаковішої для модного будинку тканини – твіду.

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

У вересні в Chanel оголосили про свої плани провести шоу з запрошеними гостями, але уточнивши, що прийматимуть рішення виходячи з ситуації, пов'язаної з пандемією. Але оскільки у Франції набув чинності другий локдаун, щоб зупинити поширення COVID-19, модний будинок прийняв рішення провести онлайн-презентацію.

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel представив нову колекцію Métiers d'art chanel.com

Chanel Métiers d'Art – це щорічні шоу Chanel, за допомогою яких бренд віддає данину поваги артізанальним майстерням та ручній праці. Щороку марка влаштовує ці покази в різних цікавих місцях по всьому світу.

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