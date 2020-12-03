У Франції відбувся показ нової колекції Chanel Métiers d'Art з єдиним глядачем в залі

В замку Шенонсо (Франція) відбувся показ нової колекції модного будинку Chanel – Métiers d'art. Так, єдиним гостем в залі була актриса Крістен Стюарт – інші не потрапили на шоу через пандемію коронавірусу.

Сам перформанс був записаний 1 грудня, а глядачі побачили його 3-го числа в онлайн-форматі на сайті модного будинку. На показі моделі дефілювали в одязі, створеному в стилі епохи Відродження (щоб переглянути всі фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що в новій колекції Chanel переважали темні та пастельні відтінки. Однак не обійшлося і без яскравого одягу – в синіх та помаранчевих кольорах. Багато образів були виконані з найзнаковішої для модного будинку тканини – твіду.

У вересні в Chanel оголосили про свої плани провести шоу з запрошеними гостями, але уточнивши, що прийматимуть рішення виходячи з ситуації, пов'язаної з пандемією. Але оскільки у Франції набув чинності другий локдаун, щоб зупинити поширення COVID-19, модний будинок прийняв рішення провести онлайн-презентацію.

Chanel Métiers d'Art – це щорічні шоу Chanel, за допомогою яких бренд віддає данину поваги артізанальним майстерням та ручній праці. Щороку марка влаштовує ці покази в різних цікавих місцях по всьому світу.

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