У чому зустрічати Новий рік 2021: головні кольори і виграшні образи

Головний символ Нового року 2021 за східним календарем – Білий Металевий Бик – віддає перевагу спокійним і холодним тонам. Створюючи образ для Новорічної ночі, основними кольорами, на які варто звернути увагу, повинні бути білий, чорний і зелений, а також світлі металеві відтінки.

Так, астрологи також радять звернути увагу на синій і солом'яний кольори. OBOZREVATEL розповідає, в яких образах краще зустрічати Новий рік 2021, щоб привернути удачу.

Pixabay

Вважається, що надягати одяг певних відтінків потрібно в залежності від того, про що ви мрієте в прийдешньому році. Наприклад, якщо чекаєте зростання доходів – вибирайте білий наряд. Тим, хто шукає другу половинку, варто звернути увагу на легкі, хвилясті сукні світло-сірого або сріблястого відтінку.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021. Комсомольська правда

У якому образі зустрічати Новий рік 2021. Комсомольська правда

Головним аксесуаром новорічної ночі 2021 стануть металеві прикраси. Це можуть бути як ювелірні вироби, так і біжутерія. Головне – уникати прикрас з яскравими каменями і іншими кольоровими елементами.

Які прикраси можна надягнути в Новорічну ніч. Pixabay

Які прикраси можна надягнути на Новий рік. Pixabay

Які прикраси вибрати на Новий рік. Pixabay

Прикраси на Новий рік: що надіти. Pixabay

Відзначимо, категорично не рекомендується надягати червоний колір – це символ агресії для Бика, отже, весь рік може бути неспокійним і складним. слід також уникати чітких геометричних і анімалістичних принтів.

У чому можна зустрічати Новий рік 2021: кращі образи

Який образ вибрати на Новий рік 2021. GreatWomensFashion

Кращі образи на Новий рік 2021. GreatWomensFashion

Образи на Новий рік 2 021. GreatWomensFashion

Образи на Новий рік 2021. GreatWomensFashion

У чому зустрічати Новий рік 2021. GreatWomensFashion

У чому зустрічати Новий рік 2021. GreatWomensFashion

Що надягнути на Новий рік 2021. Комсомольська правда

Який одяг надягнути на Новий рік 2021. Комсомольська правда

Кращі образи на Новий рік 2021. Комсомольська правда

Новий рік 2021: що можна надягати. Комсомольська правда

Новий рік 2021: в якому кольорі зустрічати. Комсомольська правда

Новий рік 2021: що краще одягти. Комсомольська правда

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