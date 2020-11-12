У чому зустрічати Новий рік 2021: головні кольори і виграшні образи

Головний символ Нового року 2021 за східним календарем – Білий Металевий Бик – віддає перевагу спокійним і холодним тонам. Створюючи образ для Новорічної ночі, основними кольорами, на які варто звернути увагу, повинні бути білий, чорний і зелений, а також світлі металеві відтінки.

Так, астрологи також радять звернути увагу на синій і солом'яний кольори. OBOZREVATEL розповідає, в яких образах краще зустрічати Новий рік 2021, щоб привернути удачу.

Вважається, що надягати одяг певних відтінків потрібно в залежності від того, про що ви мрієте в прийдешньому році. Наприклад, якщо чекаєте зростання доходів – вибирайте білий наряд. Тим, хто шукає другу половинку, варто звернути увагу на легкі, хвилясті сукні світло-сірого або сріблястого відтінку.

Головним аксесуаром новорічної ночі 2021 стануть металеві прикраси. Це можуть бути як ювелірні вироби, так і біжутерія. Головне – уникати прикрас з яскравими каменями і іншими кольоровими елементами.

Відзначимо, категорично не рекомендується надягати червоний колір – це символ агресії для Бика, отже, весь рік може бути неспокійним і складним. слід також уникати чітких геометричних і анімалістичних принтів.

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