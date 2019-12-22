У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

Історик моди та мистецтвознавець, ведучий програми "Модний вирок" Олександр Васильєв розповів, у якому вбранні варто провести новорічну ніч.
Так, за словами експерта, потрібно дотримуватися синьої колірної гами, адже кольором прийдешнього 2020 року є синій. Крім того, жінкам він порадив звернути увагу на сукні з блискітками, а чоловікам доповнити свій образ синім піджаком або метеликом. Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".
Фото: heaclub.ru
"Жінкам варто одягати сині блискітки до новорічного столу. Адже синій — це колір прийдешнього року, а блискітки — наймодніший аксесуар. Також їм варто звернути увагу на сукні з підкладними плечима синього кольору. Чоловікам же раджу підібрати до свого образу синій піджак або синього метелика. З білою сорочкою буде виглядати приголомшливо", — зазначив Васильєв.
Фото: bonamoda.ru
Фото: tsum.ru
Фото: prom.ua
Раніше OBOZREVATEL підготував варіанти модних суконь, щоб у новорічну ніч ви відчували себе королевою.
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