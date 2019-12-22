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22 грудня • оновлено в 03:34
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У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

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Історик моди та мистецтвознавець, ведучий програми "Модний вирок" Олександр Васильєв розповів, у якому вбранні варто провести новорічну ніч.

Так, за словами експерта, потрібно дотримуватися синьої колірної гами, адже кольором прийдешнього 2020 року є синій. Крім того, жінкам він порадив звернути увагу на сукні з блискітками, а чоловікам доповнити свій образ синім піджаком або метеликом. Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

Фото: heaclub.ru

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"Жінкам варто одягати сині блискітки до новорічного столу. Адже синій це колір прийдешнього року, а блискітки наймодніший аксесуар. Також їм варто звернути увагу на сукні з підкладними плечима синього кольору. Чоловікам же раджу підібрати до свого образу синій піджак або синього метелика. З білою сорочкою буде виглядати приголомшливо", — зазначив Васильєв.

У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

Фото: bonamoda.ru

У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

Фото: tsum.ru

У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

Фото: prom.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував варіанти модних суконь, щоб у новорічну ніч ви відчували себе королевою.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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