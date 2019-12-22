У чому зустрічати Новий рік 2020: поради експерта моди

Історик моди та мистецтвознавець, ведучий програми "Модний вирок" Олександр Васильєв розповів, у якому вбранні варто провести новорічну ніч.

Так, за словами експерта, потрібно дотримуватися синьої колірної гами, адже кольором прийдешнього 2020 року є синій. Крім того, жінкам він порадив звернути увагу на сукні з блискітками, а чоловікам доповнити свій образ синім піджаком або метеликом. Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

Фото: heaclub.ru

"Жінкам варто одягати сині блискітки до новорічного столу. Адже синій — це колір прийдешнього року, а блискітки — наймодніший аксесуар. Також їм варто звернути увагу на сукні з підкладними плечима синього кольору. Чоловікам же раджу підібрати до свого образу синій піджак або синього метелика. З білою сорочкою буде виглядати приголомшливо", — зазначив Васильєв.

Фото: bonamoda.ru

Фото: tsum.ru

Фото: prom.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував варіанти модних суконь, щоб у новорічну ніч ви відчували себе королевою.

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