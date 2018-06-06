Кто кроме профессионалов задумывается о роли цвета в нашей жизни? Это как любить острую еду или питаться пресной, кто-то жить не может без цвета, а кто-то не задумываясь носит все нейтральное.

Я без цвета плохо представляю свою жизнь и, следовательно, профессию. Наши эмоции напрямую связаны с цветом, с физическим ощущением его в пространстве. Вы же знаете, что цвета могут согревать и охлаждать? Если не поленится, научных исследований на эту тему предостаточно. Хочу поделиться с вами своим практическим опытом. Дело было давно, в период советского дефицита. Я была студенткой, снимала однокомнатную квартиру (на то время это было роскошью) и, как водится, начала обустраиваться. Кухня была модная румынская (на дворе 1986 год и полный дефицит всего!), и была она прекрасного голубого цвета. Я решила сделать все тон в тон - купила голубой ситчик в белый горошек, пошила голубые подушечки и чехол на кухонный уголок и...... отчаянно мёрзла на этой кухне все два года. Только представьте - солнечная сторона и топили отчаянно хорошо в те годы, но я ходила круглый год в теплых носках и не согревалась. Вот это и есть физическое свойство цвета, которое я испытала на себе опытным путём. Это лирически-практическое отступление я написала для того, чтобы лишний раз сказать скептикам, что цвет - важная составляющая нашей жизни!

Оденьте красное платье и вы будете приковывать к себе внимание. В холодное время красный отлично согревает - проверьте на себе. Красный может будоражить и раздражать одновременно, поэтому на свидание прекрасно, а на деловые переговоры - противопоказано!

Когда-то, лет 15 назад, я застелила пол в квартире алым ковролином, и даже для меня самой это было неожиданно. Было так тепло и приятно. Сама доминанта красного позволила обустроить остальной интерьер в спокойных серых оттенках, с небольшим вкраплением синего и коричневого. Вспоминаю этот свой опыт до сих пор, и, по-прежнему, изначально проверяю все на себе.

Разговоры о том, что светлое расширяет, а темное сужает похожи на плохо выученный урок школьника, который постоянно твердит что-то, а сути не понимает.

Всем известная ситуация - новая квартира или дом где 99% обладателей начинают свою картину мира так "хочу белую квартиру, светлую, просторную, много-много солнца и тд". Эта страсть к белым пространствам в нашей стране меня не перестаёт удивлять, а также любовь к "бежевенькому и персиковому", причём таких персиков в природе, думаю, никто не видел!

Понимаю, что страшно взять и выкрасить стену в насыщенный синий или плотный зелёный. А как насчёт чёрной стены вместе с потолком в ванной комнате? Звучит устрашающе, но это только одна детально интерьера, мы ведь еще поставим в него мебель, повесим свет и расставим декор. У нас есть различные фактуры - окна, подоконники, двери, краны. Потом обрамляем окна шторами и у нас уже появляется совершенно иной облик. Стоит лишь немного отодвинуть свои стереотипы и страх перед новым подальше в сторону. Цена вопроса - ведро краски, и все можно изменить буквально за несколько часов. К слову, создать белоснежное пространство, в котором комфортно жить - высший пилотаж. И обойтись без акцентов очень тяжело. Ведь светлая гамма интерьера у наших людей обычно связана с морем за окном, пальмами и отдыхом, по которому мы так любим скучать дома. И перенести те ощущения в квартиру только лишь благодаря цвету практически невозможно. А почему? Потому что белый цвет по своей природе должен отражать солнечный свет и тогда все становится на свои места, а жизнь искрится.

Если честно, в моей практике ещё не было ни разу, чтобы после такого эксперимента клиент был недоволен. Обычно благодарят за новый опыт, свежие ощущения в собственном пространстве.

Еще одна зарисовка из моего театрального опыта. Открывается новый театр, и директор театра заказывает театральные кулисы из белого бархата! От такого декора все ожидали невероятного эффекта, но когда люди увидели результат вживую, разочарованию не было предела. Это выглядело как простыня. Не помогло ничего, осветители мучились и ничего не смогли сделать. Все было плоско и бездарно. После я около шести лет красила бархат в разные цвета и шила театральные костюмы. Если быть чуть наблюдательным, то можно заметить, что помещения без солнечного света намного убедительнее выглядят в темных и насыщенных оттенках, чем светлых. Зрительный зал в театре всегда был многоцветным - бордовые, синие, золотые, красные оттенки, конечно же искусственный свет люстр на всём этом великолепии выводил финальную коду! Попробуйте перекрасить ирландский паб в белый цвет и у вас будет странная келья. У цветов есть эмоциональный и энергетический характер, с этим нельзя не считаться.

Цветоделение у всех людей разное, нельзя им пренебрегать, но пробовать менять гамму нужно. Жизнь без цвета - как семья без любви: нудно и безрадостно. Я очередной раз в новом бутике позволила себе буйство цвета и красок и вижу, как радуются приходящие к нам люди. Всех с порога очаровывают малиновые стены и оранжевая колонна. Тот самый случай, когда невольно все начинают улыбаться, а это уже само по себе прекрасно!