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Це знову модно: топ-5 речей, які повернулися з минулого

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Як відомо, мода ніколи не стоїть на місці, але найпопулярніші тренди постійно повертаються через певний час.

Видання Cosmopolitan оприлюднило топ-5 речей, які повернулися з минулого і знову стали популярними.

Mom jeans – ця фактура була дуже популярною у 80-х, ставши символом епохи. Їм на зміну прийшли скіні та інші моделі, але в останні сезони джинси із завищеною талією знову набули популярності.

Кендалл Дженнер і Вікторія Бекхем

Кендалл Дженнер і Вікторія Бекхем

Tie dye – різнокольоровий і яскравий принт здобув величезну популярність у 60-70-х роках завдяки хіпі. Зараз яскрава палітра активно використовується зірками, хіпстерами і прихильниками раста-культури. Принт чудово вписується у капсульний гардероб для відпустки.

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Джіджі Хадід і Ірина Шейк

Джіджі Хадід і Ірина Шейк

Козаки – перша хвиля популярності припала на початок минулого століття. Ковбої та фільми в жанрі вестерну зробили козаки хітом. У 2000-х вони ненадовго повернулися. А останні два сезони стали новим трендом. Чоботи поєднують зі спідницями, брючними костюмами, сукнями – з чим завгодно.

7odezhek

7odezhek

Slip dress – у 90-х роках мода на такі сукні була знаковою частиною культури тих часів. Тоді на червоних доріжках у такому вбранні з'являлися відомі моделі й зірки. В останні декілька сезонів цей стиль вийшов на загальний рівень. Світські левиці, тусовниці та просто гламурні модниці вибирають такі сукні під піджак, кеди, а зірки приходять у них на світські заходи.

Брі Ларсон і Лілі Джеймс

Брі Ларсон і Лілі Джеймс

Ретро-купальник – заслуговує на особливу увагу в списку. У 60-х роках на пляжі не було доречно виставляти всі свої принади для сторонніх очей. Роздільні купальники із завищеною талією стали верхом розкутості для жінок, які звикли укутуватися в плавальні костюми. Мода на ретро повернулася в останні роки. Зірки активно використовують такі купальники для фотосесій, адже вони коригують фігуру і роблять силует жіночнішим.

Тіна Канделакі та Ріанна

Тіна Канделакі та Ріанна

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