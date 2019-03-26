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"Це жахливо!" Бренд Zara облаяли за вульгарну позу дитини в рекламі

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Іспанський виробник мас-маркетового одягу Zara знову опинився в епіцентрі скандалу. Так, покупці обурилися новою "неналежною" рекламною кампанією бренду.

Як повідомляє Daily Mail, раніше на офіційному Instagram-акаунті бренду з'явилися знімки маленької дівчинки, яка демонструвала плаття з нової лінії дитячого одягу. Зазначається, що користувачі мережі розкритикували занадто "дорослі" пози, в яких була сфотографувала юна модель. Але найбільше їх нажахав знімок, на якому дівчинка сиділа на ліжку з розсунутими ногами.

"Це жахливо!" Бренд Zara облаяли за вульгарну позу дитини в рекламі

Фото: Daily Mail

"Це жахливо!" Бренд Zara облаяли за вульгарну позу дитини в рекламі

Фото: Daily Mail

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За словами видання, через численні претензії представники Zara видалили фотографії зі свого профілю, однак дискусія продовжилася на британському порталі для батьків Mumsnet.

"Це жахливо!" Бренд Zara облаяли за вульгарну позу дитини в рекламі

Фото: Daily Mail

"Особисто мені все це не подобається. На мій погляд, ці пози і взагалі вся зйомка неприйнятні для дитини", "Це жахливо. Особливо останнє фото, на якому плаття протягнуте у неї між ніг", — зазначили користувачі.

"Це жахливо!" Бренд Zara облаяли за вульгарну позу дитини в рекламі

Фото: Daily Mail

"Це жахливо!" Бренд Zara облаяли за вульгарну позу дитини в рекламі

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський бренд Zara вже потрапляв у скандал через китайську модель із веснянками Лі Цзінвень. Так, в соцмережах розкритикували компанію за те, що вони поширюють хибні уявлення про китайську красу.

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