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"Це недоречно": Пугачова у зухвалому міні викликала суперечки в мережі

1.3т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова посварила мережу молодіжним вбранням на фото з чоловіком Максимом Галкіним.

Відповідний знімок був опублікований на сторінці їхньої дочки Єлизавети в Instagram, і менше ніж за годину набрав 3,5 тисячі позначки "подобається", а коментарі оновлювалися постійно.

Пугачова, Галкін і Орбакайте з дітьми

Пугачова, Галкін і Орбакайте з дітьми

instagram / elizaveta_galkinaa

"Сім'я. Алла Пугачова і Максим Галкін", – підписано кадр, на якому батько Лізи позує в світлих штанах і футболці, а Алла Борисівна, як завжди, вибрала екстравагантний образ.

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Зокрема, Пугачова вибрала для сімейного кадру чорну сукню. Родзинка вбрання полягала в тому, що ноги ледве приховувала прозора спідниця, що обрамляє зухвале міні. Ансамбль доповнили сріблясті туфлі "Мері Джей" з ремінцем, ланцюг на шиї та мітенки (рукавички без пальців).

Алла Пугачова в молодіжному вбранні та Максим Галкін

Алла Пугачова в молодіжному вбранні та Максим Галкін

instagram / elizaveta_galkinaa

"Зараз набіжать шанувальники Пугачової, але все одно скажу: одягнена вона недоречно, тільки туфлі гідні. Так важко виглядати стильно й елегантно, але відповідно до віку?", "Так, одягнена вона дуже класно і стильно, а ви свою щелепу підійміть від заздрості", "Щось від образу відьми є. Мітли не вистачає", "Вам дуже личить ця сукня", – висловили шанувальники різну думку про її образ.

"Це недоречно": Пугачова у зухвалому міні викликала суперечки в мережі
"Це недоречно": Пугачова у зухвалому міні викликала суперечки в мережі
"Це недоречно": Пугачова у зухвалому міні викликала суперечки в мережі
"Це недоречно": Пугачова у зухвалому міні викликала суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у мережу злили раритетні фотографії російської співачки Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася в 1999 році.

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Особи
Максим Галкін Алла Пугачова Ліза Галкіна
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса Мода
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