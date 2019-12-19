Це не модно! Речі, які потрібно викинути з зимового гардеробу

Бути стильною і модною навіть взимку хоче практично кожна дівчина. Але, з настанням холодів робити це стає все складніше.

Щоб відчувати себе стильно і впевнено, потрібно просто позбутися від цих речей, пише Cosmopolitan.

Шуба з натурального хутра

Натуральне хутро - головний антитренд цього і, найімовірніше, всіх наступних сезонів. Краще зверніть увагу на моделі з еко-матеріалів. Наприклад, плюшеве пальто teddy bear.

Шуба з натурального хутра

Пуховик з поясом

Дутий, прямий і обов'язково з поясом - такий пуховик був популярним в 2000-х і псує зовнішній вигляд.

Пуховик з поясом tm-modus.com.ua

Низькі ботильйони

Краща альтернатива і справжній хіт зими 2020 - високі чоботи з широкою халявою. Ботильйони краще відкласти подалі, оскільки вони давно вийшли з моди.

mod.net.ua

Трикотажні міні-сукні

Затишні трикотажні сукні завжди будуть хорошим варіантом на зиму, але в цьому сезоні краще робити ставку не на міні і глибокі вирізи, а навпаки, на стримані закриті моделі міді або навіть максі.

Трикотажні міні-сукні Дневник Иримед

Приталений кардиган

Для багатошарових образів краще робити ставку на об'ємні кардигани або сорочки з щільного матеріалу.

Об'ємний шарф

Якщо ще минулої зими було модно величезні шарфи, то в цьому сезоні в моду повертаються більш лаконічні і скромні аксесуари.

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