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26 січня • оновлено в 13:20
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Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

1.6т
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Деякі тренди повертаються та інтерпретуються з сезону в сезон, а деякі забувають через місяць. Щоб бути готовою до нового модного року, необхідно детально вивчити антитренди.

Про тенденції, які слід забути пише Cosmopolitan.

Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

pexels.com

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Велошорти

Цей елемент гардероба в один момент став шалено популярним серед модниць. Але його час минув і малоймовірно, що найближчим часом велосипедки повернуться на модний п'єдестал.

Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

vogue.ua

Скінні

Джинси скінні настільки давно вийшли з моди, що складно пригадати, коли вони були популярні. Викидайте їх, це вже давно не тренд, незважаючи на те, що всі до сих пір їх носять.

Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

pexels.com

Штучні шуби

Тенденція була на піку популярності протягом минулої зими. Однак в цьому році слід замінити їх пуховиками.

Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

pexels.com

Джинси всіх кольорів

Джинси виглядають красиво тільки в традиційних синіх кольорах. Максимум - білий і чорний.

Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

pexels.com

Обручі для волосся

Тренд, можливо, і повернеться в моду, проте не цієї зими. Замініть обручі шовковими хустками.

Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

шафа

Раніше OBOZREVATEL розповів, які топ-4 модні помилки видають в вас провінціалку.

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Автор
Марія Дідик
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