Це не модно! Названо головні антитренди 2020 року

Деякі тренди повертаються та інтерпретуються з сезону в сезон, а деякі забувають через місяць. Щоб бути готовою до нового модного року, необхідно детально вивчити антитренди.

Про тенденції, які слід забути пише Cosmopolitan.

pexels.com

Велошорти

Цей елемент гардероба в один момент став шалено популярним серед модниць. Але його час минув і малоймовірно, що найближчим часом велосипедки повернуться на модний п'єдестал.

vogue.ua

Скінні

Джинси скінні настільки давно вийшли з моди, що складно пригадати, коли вони були популярні. Викидайте їх, це вже давно не тренд, незважаючи на те, що всі до сих пір їх носять.

pexels.com

Штучні шуби

Тенденція була на піку популярності протягом минулої зими. Однак в цьому році слід замінити їх пуховиками.

pexels.com

Джинси всіх кольорів

Джинси виглядають красиво тільки в традиційних синіх кольорах. Максимум - білий і чорний.

pexels.com

Обручі для волосся

Тренд, можливо, і повернеться в моду, проте не цієї зими. Замініть обручі шовковими хустками.

шафа

Раніше OBOZREVATEL розповів, які топ-4 модні помилки видають в вас провінціалку.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!