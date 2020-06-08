Три модні чубчики 2020 року: як стригти і укладати

Аліна Мельник Мода 04:49, 8.06.2020

Чубчик – це не тренд 2020 року, це індивідуальний і стилістично непростий елемент образу. Чубчик личить не всім, тому варто добре подумати і порадитися з майстром, перш ніж "різати" волосся.

Проте, якщо ви зважилися на цей крок, корисно буде ознайомитися з напрямами в моді на чубчики в 2020 році. OBOZREVATEL розповість про три найголовніші.

Корейський чубчик

Чубчик, який зараз називають корейським, – це класичний чубчик à la parisienne. Зараз у моді негустий корейський чубчик, через який проглядає лоб.

Корейський чубчик
Pinterest
Чубчик à la parisienne
Pinterest
Модний чубчик 2020
Pinterest
Подовжений корейський чубчик
Pinterest
Стильний чубчик
Pinterest
Корейський чубчик 2020
Pinterest

Короткий прямий чубчик

Короткий чубчик вибирають епатажні дівчата, які таким чином акцентують увагу на рисах обличчя. Такий чубчик відмінно поєднується з темними окулярами, пов'язками та обручами.

Короткий чубчик
Pinterest
Короткий рівний чубчик
Pinterest
Короткий прямий чубчик
Pinterest
Рівний чубчик
Pinterest
Короткий чубчик 2020
Pinterest

Подовжений хвилястий чубчик

Подовжений хвилястий чубчик підійде стильним дівчатам з волоссям середньої довжини.

Хвилястий чубчик
Pinterest
Хвилястий подовжений чубчик
Pinterest
Модний хвилястий чубчик
Pinterest
Хвилястий чубчик 2020
Pinterest

Останнім часом стилісти також рекомендують скористатися накладними чубчиками. Такий чубчик допоможе змінити образ, нічим не жертвуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймоднішу стрижку літа 2020.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Данилюк пояснив свій вихід із Зе-команди: сам прийшов, сам пішов

Стерненка викликали в СБУ для вручення підозри: він не прийде

У масці і літньому образі: Зеленського помітили в супермаркеті Києва

На Трійцю над Лаврою в Києві помітили "сонячний німб"

Оккупированные Крым и Донбасс грозят Украине расправой