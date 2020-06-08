Три модні чубчики 2020 року: як стригти і укладати
Чубчик – це не тренд 2020 року, це індивідуальний і стилістично непростий елемент образу. Чубчик личить не всім, тому варто добре подумати і порадитися з майстром, перш ніж "різати" волосся.
Проте, якщо ви зважилися на цей крок, корисно буде ознайомитися з напрямами в моді на чубчики в 2020 році. OBOZREVATEL розповість про три найголовніші.
Корейський чубчик
Чубчик, який зараз називають корейським, – це класичний чубчик à la parisienne. Зараз у моді негустий корейський чубчик, через який проглядає лоб.
Короткий прямий чубчик
Короткий чубчик вибирають епатажні дівчата, які таким чином акцентують увагу на рисах обличчя. Такий чубчик відмінно поєднується з темними окулярами, пов'язками та обручами.
Подовжений хвилястий чубчик
Подовжений хвилястий чубчик підійде стильним дівчатам з волоссям середньої довжини.
Останнім часом стилісти також рекомендують скористатися накладними чубчиками. Такий чубчик допоможе змінити образ, нічим не жертвуючи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймоднішу стрижку літа 2020.