Тренди зими 2020: як правильно вибрати помаду

Наймоднішим відтінком помади в 2020 році буде бордовий.Темний, інтенсивний і щільний - цей колір стане яскравим доповненням практично до будь-якого образу.

Графічні губи з відтінками сливи, пурпурного або темно-червоного зможуть створити ефектний образ, пише Dilei.

Особливо актуально такий макіяж буде виглядати в поєднанні з вологими тінями для очей для глянцевого ефекту.

dilei.it

Як правильно вибрати відтінок?

Щоб уникнути злегка виснаженого і хворобливого ефекту, потрібно оцінити власний відтінок шкіри: фіолетовий і холодний кольори ідеально підходять для холодних тонів шкіри, бордові, червоні і теплі коричневі більше підходять для обличь з жовтими відтінками.

dilei.it

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