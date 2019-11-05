Головна Новини
5 листопада • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Тренди зими 2020: як правильно вибрати помаду

275 Читати матеріал російською

Наймоднішим відтінком помади в 2020 році буде бордовий.Темний, інтенсивний і щільний - цей колір стане яскравим доповненням практично до будь-якого образу.

Графічні губи з відтінками сливи, пурпурного або темно-червоного зможуть створити ефектний образ, пише Dilei.

Тренди зими 2020: як правильно вибрати помаду
Новини
Як схуднути, працюючи в офісі: названо ефективний метод

Особливо актуально такий макіяж буде виглядати в поєднанні з вологими тінями для очей для глянцевого ефекту.

Тренди зими 2020: як правильно вибрати помаду

dilei.it

Як правильно вибрати відтінок?

Щоб уникнути злегка виснаженого і хворобливого ефекту, потрібно оцінити власний відтінок шкіри: фіолетовий і холодний кольори ідеально підходять для холодних тонів шкіри, бордові, червоні і теплі коричневі більше підходять для обличь з жовтими відтінками.

Тренди зими 2020: як правильно вибрати помаду

dilei.it

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішою, стильною і теплою верхнього одягу на зиму 2019-2020.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки