Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

Кожен сезон дизайнери пропонують десятки нових різних трендів, але при цьому завжди виділяють кілька речей, які формують базовий гардероб.

Про те, які речі необхідно купити взимку 2020 року пише Vogue.ua.

Шкіряний пуховик

Шкіра – один з головних матеріалів цього сезону. Дизайнери в цьому сезоні експериментують з пуховиками, пропонуючи увазі вироби зі шкіри.

vogue.ua

Широкі брюки

У цьому сезоні вся модна індустрія переходить на вільні форми, серед яких лідируючу позицію займають широкі штани. Брюки слід комбінувати з затишними светрами, укороченими жакетами і базовими гольфами.

vogue.ua

Cветр грубої в'язки

Светри – головний елемент теплих і затишних зимових образів. У цьому сезоні дизайнери пропонують придбати светр великої в'язки.

vogue.ua

Чоботи з екзотичної шкіри

Чоботи їх екзотичної шкіри, як в базових відтінках, так і в яскравих кольорах зроблять будь-який образ яскравим і підкреслять, що володарка такого взуття пильно стежить за модою.

vogue.ua

Спідниця міді

На зміну довжині міні приходить жіночна довжина міді, а шовкові спідниці в гардеробі замінюються вовняними і шкіряними моделями.

vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 зимових речей, які мають бути в шафі у кожної дівчини. Взимку гардероб вимагає особливої турботи і уваги, оскільки в ньому мають бути не тільки красиві речі, але й теплі та практичні.

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