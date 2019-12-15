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15 грудня • оновлено в 15:13
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Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

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Кожен сезон дизайнери пропонують десятки нових різних трендів, але при цьому завжди виділяють кілька речей, які формують базовий гардероб.

Про те, які речі необхідно купити взимку 2020 року пише Vogue.ua.

Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити
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Шкіряний пуховик

Шкіра – один з головних матеріалів цього сезону. Дизайнери в цьому сезоні експериментують з пуховиками, пропонуючи увазі вироби зі шкіри.

Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

vogue.ua

Широкі брюки

У цьому сезоні вся модна індустрія переходить на вільні форми, серед яких лідируючу позицію займають широкі штани. Брюки слід комбінувати з затишними светрами, укороченими жакетами і базовими гольфами.

Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

vogue.ua

Cветр грубої в'язки

Светри – головний елемент теплих і затишних зимових образів. У цьому сезоні дизайнери пропонують придбати светр великої в'язки.

Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

vogue.ua

Чоботи з екзотичної шкіри

Чоботи їх екзотичної шкіри, як в базових відтінках, так і в яскравих кольорах зроблять будь-який образ яскравим і підкреслять, що володарка такого взуття пильно стежить за модою.

Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

vogue.ua

Спідниця міді

На зміну довжині міні приходить жіночна довжина міді, а шовкові спідниці в гардеробі замінюються вовняними і шкіряними моделями.

Тренди зими 2020: що обов'язково потрібно купити

vogue.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 зимових речей, які мають бути в шафі у кожної дівчини. Взимку гардероб вимагає особливої турботи і уваги, оскільки в ньому мають бути не тільки красиві речі, але й теплі та практичні.

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Автор
Марія Дідик
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чушь. Не хочу я ходить в широких штанах и кожаном пуховике.
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