Тренди взуття 2019: дизайнери запропонували незвичайне рішення

У сезоні осінь-зима 2018/2019 креативний директор Sacai Тітосе Абе прийняла незвичайне рішення і взула моделей в різні черевики. За рік до цього Фібі Файло продемонструвала на показі Celine плаття рожевого кольору, а образ доповнила пара взуття, котра складається з білого і червоного черевика.

Таке взуття може стати відмінним способом урізноманітнити монохромне або мінімалістичне вбрання, пише Vogue.

vogue.ua

vogue.ua

vogue.ua

Ще в 2011 році Хелена Бонем Картер з'явилася на церемонії "Золотий глобус" в атласній парі, де один туфель був зелений, а другий – малиновий.

"Чому б не надіти невідповідне взуття? Хто сказав, що ми не можемо? Це ж весело. Для мене мода – це втілення фантазій і з'єднання неймовірних речей", - сказала актриса.

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020 займає клітина. Дизайнери в своїх осінніх колекціях представили різні варіанти цього "малюнка". Серед головних видів: елегантна "гусяча лапка", класичний шотландський тартан, лаконічний принт "принц Уельський"

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