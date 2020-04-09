Тренди весни 2020: з чим носити наймодніші джинси сезону

Марія Дідик Мода 16:31, 9.04.2020

Рвані джинси не зникають зі списку трендів в 2020-му році, але тепер їх важливо поєднувати зі стильними речами і аксесуарами.

Про те, з чим носити рвані джинси навесні 2020 року пише Cosmopolitan.

Джинси з легкими потертостями добре поєднуються з твідовим жакетом і класичної сорочкою.

Світло-блакитні джинси і короткий топ яскравого кольору - ідеальне комбо для жарких днів.

Зробити образ шляхетнішим допоможуть стильний коричневий жакет і класична сумка.

Самий відвертий варіант - це джинси з акуратними розрізами в несподіваному місці.

Джинсовий total look знову актуальний! Підбирайте сорочку або жакет в тон, а до них - базовий білий топ і пару помітних прикрас.

Біла футболка бездоганно виглядатиме з тренчем. Стильно і нічого зайвого.

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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