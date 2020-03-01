Тренди весни 2020: який одяг слід купити

Стиліст Ганна Константинова розповіла про те, що буде в тренді в сезоні весна-літо 2020. Так, за її словами модницям варто звернути увагу на жилети, білі сукні, а також в'язані гачком речі.

Про головні тренди наступного сезону пише "Інформатор".

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Жилети

Жилет є деталлю класичного чоловічого костюма, але в цьому сезоні дівчатам також слід звернути на нього увагу. Носити жилети можна з сорочкою або блузою, а доповнити образ можна джинсами або брюками кльош.

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Плетені гачком речі

В'язаний гачком одяг в цьому сезоні буде актуальним не тільки на пляжі. Особливо актуальними будуть штани, сукні і топи.

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Неон

Одяг з неону не повинен складати 100% образу, але ось на яскраві деталі слід звернути увагу.

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Білі сукні

Білий колір, як і чорний, є одним з базових квітів в гардеробі. Цієї весни і влітку особливо модними будуть білі легкі сукні з бавовни, льону, батисту, прикрашені вишивкою, гіпюром, рюшами, бантами.

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Костюм з шортами

Костюми з шортами - це свого роду некласична класика. Для початку додайте в гардероб шорти-бермуди по коліна, звикніть до них, носіть з човниками кольору нюд, щоб візуально подовжити ноги.

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Тренчі

Тренч - це вічна класика! У цьому сезоні вони тренчі знаходять нове обличчя у вигляді різних вставок незвичайних квітів і принтів, авангардного крою або цікавих деталей.

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