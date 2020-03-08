Тренди весни 2020: які сукні будуть в моді

Відомий фешн-експерт, режисер телепрограм про моду Світлана Ліщинська назвала основні тренди весняного сезону, актуальні фасони суконь, їх колірну гамму і аксесуари, з якими варто носити.

Вона зазначила, що в цьому сезоні так само актуальні бежеві відтінки, пишуть "Факти".

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"В моді помаранчевий, блакитний, червоний, жовтий, білий. Причому можна змішувати ці кольори в одному образі і, якщо вже робити це, то не стримувати себе, поєднуючи, скажімо, червоний, яскраво-синій і зелений. Якщо ви відчуваєте себе комфортно в цьому "буянні фарб", чому ні?!", - говорить Ліщинська.

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"Бежевий, пісочний і персиковий - в моді. Як і раніше актуальні плаття і пальто одного відтінку. Або, скажімо, плаття і брюки-кльош. Багатошаровість - один з модних прийомів весняного сезону. Можна сміливо вдягати улюблену сукню з розкльошеними брюками і в'язаним светром. У цьому випадку бажано підбирати комплект в одній колірній гамі. А сукня має бути довжиною трохи нижче колін", - додала експерт.

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Ліщинська додала, що в новому сезоні в моді природність і простота.

"Носіть те, в чому вам комфортно, що підкреслює вашу індивідуальність. Що стосується суконь, то насправді можна дістати вбрання і позаторішньою колекції. Важливо при цьому врахувати лише деякі деталі. На піку моди короткі сукні з нарочито пишними рукавами - акцент повинен бути зроблений саме на них. Що стосується фасону, то сукня має бути не приталеною, а розкльошеною або прямого крою ", - говорить вона.

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Дівчатам, які не носять міні Ліщинська порекомендувала звернути увагу на довжину міді.

"В моді глибокі декольте і оголені плечі, а також розрізи на сукнях, які не будуть сковувати ваших рухів. Все це стосується в тому числі виробів зі шкіри, які як і раніше в тренді", - додала експерт.

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