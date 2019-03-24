Тренди весни 2019: з чим носити наймодніші брюки сезону

Український блогер, телеведуча і дизайнер Діана Глостер розповіла про нові тренди в підборі штанів. На думку Діани, в 2019 році в моді три моделі: карго, кльош і керрот.

Трендові штани 2019 необхідно підбирати за типом фігури. Так, наприклад, карго - широкі вгорі і вузькі внизу, на думку Діани, підійдуть дівчатам з широкими стегнами. Про це вона розповіла в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Внизу у таких брюк можуть бути завязочки, - сказала Діана. - Зізнатися, я не дуже їх люблю. Але в такому випадку образ допомагають збалансувати підбори. А ось сорочки в такі штани краще заправляти не "впритул". Треба додати трохи недбалості, що допоможе візуально зробити талію ще стрункішою".

Брюки-кльош на думку Глостер підійдуть абсолютно всім типам фігури. Вона зазначила, що необхідно вибирати моделі із завищеною талією.

"Керрот - це фактично брюки-банани. Їх іноді називають"керрот", що з англійської перекладається як "морквина". Модель з високою талією, невеликим обсягом брюк, яка внизу звужуються, відмінно підкреслить достоїнства і приховає недоліки. Особливо добре носити під такі брюки підбори. Банани я рекомендую поєднувати зі спортивним світшотами: класика внизу і класика вгорі вже не модна. Але, найголовніше, щоб в обраному образі вам було комфортно", - сказала дизайнер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, редактори Hypebae проаналізували покази провідних брендів під час минулих тижнів моди і виявили найбільш затребувані тренди 2019 року. Так, за словами інсайдерів, найпопулярнішою верхнім одягом стало пальто зі штучного хутра.

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