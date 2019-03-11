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Тренди весна-літо 2019 року: названо наймодніший одяг

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Наймоднішим одягом сезону весна-літо 2019 року будуть "велосипедки" і комбінезони, схожі на робочі.

Про це повідомила відомий український дизайнер Олена Голець у коментарі кореспонденту УНН. "Велосипедки перетворилися з мікро-тренда на повноцінний тренд. Вони вже не елемент спортивного одягу — тепер це повноцінний предмет гардероба для життя. Поєднуйте їх із піджаком або довгою блузою з ременем", — порадила дизайнер.

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Також, за словами Голець, ще один тренд сезону — об'ємні комбінезони, які мають бути вільного крою і з декількома кишенями.

Тренди весна-літо 2019 року: названо наймодніший одяг

Фото: lady.tochka.net

Тренди весна-літо 2019 року: названо наймодніший одяг

Фото: lady.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний український дизайнер Андре Тан назвав відтінки, які стануть найактуальнішими у 2019 році.

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