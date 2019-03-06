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Тренди осені: що модно носити у 2019 році

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На світових подіумах вже показали брендові колекції сезону осінь-зима 2019/2020 року. Оцінюючи стильні речі від іменитих кутюр'є, можна в черговий раз прийти до висновку, що все нове — це добре забуте старе.

OBOZREVATEL пропонує добірку з топ-5 трендів на осінь 2019, які диктує вулична мода Нью-Йорка, Лондона, Мілана і Парижа.

Банти

Банти різних розмірів, кольорів і фактур присутні в колекціях всіх провідних будинків моди. Раніше вони виконували виключно практичну функцію — скріплювали різні частини вбрання. Але зараз бант став головним елементом декору. Дизайнери пропонують робити акцент на одному великому банті — на шиї або на поясі.

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: vogue.ru

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: vogue.ru

Кольорові колготки

Останній раз тренд на кольорові колготки "оживав" 10 років тому, він став популярним завдяки молодіжному серіалу "Пліткарка". Однак потім дизайнери зробили ставки на класику, пропонуючи модницям носити щільні чорні колготки як єдино прийнятні. Зараз цей тренд вирішив відродити сам Жан-Поль Готьє, сумнівів немає — скоро кольорові колготки будуть носити всі модниці.

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: vogue.ru

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: fashion-woman.com

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: fashion-woman.com

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Широкі капелюхи

У прийдешньому осінньо-зимовому сезоні дизайнери пропонують носити фетрові капелюхи з широкими полями і плоским дном. Такі любила принцеса Діана, яку не дарма вважали іконою стилю.

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: vogue.ru

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: newwoman.ru

Джинсові плаття

Денім — один із найпопулярніших матеріалів останніх сезонів, і він не збирається зменшувати оберти. Так, модними в майбутньому сезоні будуть приталені джинсові сукні з пишною спідницею, які в своїй колекції представив модний будинок Christian Dior.

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: vogue.ru

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: oplatjah.ru

Костюми зі спідницею

За останні кілька років модниці трішки втомилися від костюмів зі штанами, тому дизайнери запропонували альтернативу — жакети зі спідницею. Щоб образ не був занадто нудним, дизайнери пропонують обирати яскраві кольори.

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: newwoman.ru

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: newwoman.ru

Тренди осені: що модно носити у 2019 році

Фото: vogue.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інститут кольору Pantone розповів, які відтінки будуть модними у 2019 році. Так, серед весняно-літніх фаворитів виявилися соковиті відтінки оранжевого, жовтого і червоного кольорів.

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