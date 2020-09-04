Тренди осені 2020: які спідниці будуть в моді. Фото

Спідниця – універсальний елемент жіночого гардероба. З її допомогою можна створювати стильні образи, підкреслювати фігуру та приховувати недоліки.

Про те, які спідниці будуть в моді восени 2020 року, розповість OBOZREVATEL.

Джинсова спідниця

Джинсова спідниця – справжній хіт осіннього сезону. Її можна носити з простими кофточками, светрами, футболками. Що стосується взуття, ідеальний варіант – кеди або кросівки. Наймоднішими восени 2020 стали світлі класичні кеди.

elle.ru

ladyline.me

Спідниця плісе

Спідниця плісе знову повернулася в моду. Її можна носити з контрастними речами, наприклад, зі шкіряною курткою і грубими черевиками. Доповнити такий оригінальний образ можна темними окулярами та великими аксесуарами.

kak-nosit.ru

ladyline.me

Спідниця олівець

Популярною восени буде й спідниця-олівець, яка ефектно підкреслює лінію талії та стегон. Зазначимо, що дану модель можна поєднувати як з туфлями – вийде чарівний образ для офісу, так з кедами – для міста.

pinterest.com

glamurnenko.ru

Спідниця сліп

Шовкові або атласні спідниці в білизняному стилі – абсолютний тренд осені 2020 року. Носити їх можна з витонченим взуттям на підборах або ж поєднувати з більш чоловічим стилем – оверсайз кардиганом і кросівками. Останній варіант підкреслить жіночність шляхом міксу непоєднуваного.

women-tusovka.ru

missguided.com

Спідниця на запах

Спідниці на запах знову повернулися в моду. Дизайнери пропонують на осінь 2020 моделі з глибокими або середніми розрізами у стегна, скріплені кількома ґудзиками або зібрані за допомогою зав'язок. Зазначимо, що така спідниця зробить образ дуже модним та жіночним.

pinterest.com

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яка верхній одяг буде популярним восени 2020 року.

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