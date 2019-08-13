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Тренди осені 2019: який тренч обрати

1.4т Читати матеріал російською

У прийдешньому осінньому сезоні одним з головних трендів в одязі буде класичний тренч з картатими вставками.

Під час Тижнів моди сезону осінь-зима 2019 на показі Джонатана Андерсона в Лондоні найбільшу увагу фотографів привернув вихід моделі в такому вбранні, пише Vogue.

Тренди осені 2019: який тренч обрати

vogue.ru

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Осінню слід звернути увагу і на "еволюціонуючу" версію класичного тренча. Картаті вставки на бежевому габардині можна знайти у Ріккардо Тиші для Burberry, Алессандро Мікеле для Gucci та у самого Джонатана Андерсона.

JW Anderson

JW Anderson

vogue.ru

Mackintosh

Mackintosh

vogue.ru

Bimba Y Lola

Bimba Y Lola

vogue.ru

Barbour by Alexachung

Barbour by Alexachung

vogue.ru

Burberry

Burberry

vogue.ru

Gucci

Gucci

vogue.ru

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

vogue.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима 2019/2020 займає клітина. Дизайнери в своїх осінніх колекціях представили різні варіанти цього "малюнка". Серед головних видів: елегантна "гусяча лапка", класичний шотландський тартан, лаконічний принт "принц Уельський"

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Говорова Елена
Говорова Елена
Мне не нравится, напоминает что-то очень древнее. Хотя сама я тоже древняя.
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