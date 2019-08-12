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Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

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Тренди літнього манікюру в 2019 році повернулися до мінімалізму і пастельних відтінків. Так, в серпні слід вибирати блакитні і помаранчеві відтінки. Тим, хто любить яскраві кольори необхідно звернути увагу на червоний колір.

Крім того, актуальними будуть білі, молочні, кремові, пастельно-рожеві, зелені і нюдові відтінки.

Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
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У серпні цього року в моду повертається натуральність, а з нею і короткі нігті. Стилісти радять не соромитися, і вибирати яскраві кольори. Також в тренді буде дизайн нігтів з зображеннями полуниці, кавуна, вишні та інших фруктів.

Шанувальниці мінімалізму можуть об'єднати яскравий фруктовий принт з нюдовими та іншими спокійними відтінками.

Блакитні відтінки

Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Рожеві відтінки

Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Нюдові відтінки

Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Зелені відтінки

Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Фруктовий манікюр

Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей
Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді в 2019 році.

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