Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Тренди літнього манікюру в 2019 році повернулися до мінімалізму і пастельних відтінків. Так, в серпні слід вибирати блакитні і помаранчеві відтінки. Тим, хто любить яскраві кольори необхідно звернути увагу на червоний колір.
Крім того, актуальними будуть білі, молочні, кремові, пастельно-рожеві, зелені і нюдові відтінки.
У серпні цього року в моду повертається натуральність, а з нею і короткі нігті. Стилісти радять не соромитися, і вибирати яскраві кольори. Також в тренді буде дизайн нігтів з зображеннями полуниці, кавуна, вишні та інших фруктів.
Шанувальниці мінімалізму можуть об'єднати яскравий фруктовий принт з нюдовими та іншими спокійними відтінками.
Блакитні відтінки
Рожеві відтінки
Нюдові відтінки
Зелені відтінки
Фруктовий манікюр
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