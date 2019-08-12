Тренди манікюру в серпні 2019: топ-5 кращих ідей

Тренди літнього манікюру в 2019 році повернулися до мінімалізму і пастельних відтінків. Так, в серпні слід вибирати блакитні і помаранчеві відтінки. Тим, хто любить яскраві кольори необхідно звернути увагу на червоний колір.

Крім того, актуальними будуть білі, молочні, кремові, пастельно-рожеві, зелені і нюдові відтінки.

У серпні цього року в моду повертається натуральність, а з нею і короткі нігті. Стилісти радять не соромитися, і вибирати яскраві кольори. Також в тренді буде дизайн нігтів з зображеннями полуниці, кавуна, вишні та інших фруктів.

Шанувальниці мінімалізму можуть об'єднати яскравий фруктовий принт з нюдовими та іншими спокійними відтінками.

Блакитні відтінки

Рожеві відтінки

Нюдові відтінки

Зелені відтінки

Фруктовий манікюр

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