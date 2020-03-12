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12 березня • оновлено в 16:53
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Тренди манікюру 2020: як фарбувати нігті навесні

1.3т
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Вибір нового кольору нігтів, дизайну або техніки нейл-арту для весни 2020 не повинен бути продиктований офісним дрес-кодом, довжиною нігтів, гардеробом та іншими факторами.

Манікюр є не просто доповненням до образу, але окремим його елементом, пише Cosmopolitan.

Тренди манікюру 2020: як фарбувати нігті навесні

pexels

Частковий контур

Манікюр з частковим контуром точно підійде мінімалістам і сподобається тим, хто не любить яскраві малюнки.

Мінімалізм

2020 рік виводить на передній план мінімалізм. Такий манікюр точно підійде під будь-яке вбрання.

Leather and roping details in accessories inspired our chic New Frontiers design .

Публікація від Paintbox (@paintboxnails)

Кольоровий френч

Розмитий контур і різні відтінки на нігтях будуть виглядати дуже стильно.

Анімалістика

Найдикіша тенденція 80-х повернулася в моду. Анімалістичні принт і яскраві відтінки навіть можна використовувати в рамках одного нейл-арту.

Фольга і металевий блиск

Нейл-дизайн з фольгою і ефектом металік буде популярним і навесні 2020. З фольги можна робити різні форми, малюнки і навіть створювати анімалістичні принти.

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Автор
Марія Дідик
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