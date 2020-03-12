Тренди манікюру 2020: як фарбувати нігті навесні

Вибір нового кольору нігтів, дизайну або техніки нейл-арту для весни 2020 не повинен бути продиктований офісним дрес-кодом, довжиною нігтів, гардеробом та іншими факторами.
Манікюр є не просто доповненням до образу, але окремим його елементом, пише Cosmopolitan.
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Частковий контур
Манікюр з частковим контуром точно підійде мінімалістам і сподобається тим, хто не любить яскраві малюнки.
Мінімалізм
2020 рік виводить на передній план мінімалізм. Такий манікюр точно підійде під будь-яке вбрання.
Leather and roping details in accessories inspired our chic New Frontiers design .
Кольоровий френч
Розмитий контур і різні відтінки на нігтях будуть виглядати дуже стильно.
Анімалістика
Найдикіша тенденція 80-х повернулася в моду. Анімалістичні принт і яскраві відтінки навіть можна використовувати в рамках одного нейл-арту.
Green or blue? Leave a 💚 or 💙 to vote! 📷: @ juliamurphree - #PureCoverNailPaint in Sage, Succulent, Wisteria, and Midnight #nailart #handpainted #art #leopardprint #animalprint #manicure #manimonday #notd #nailstagram #crueltyfree #vegan
Фольга і металевий блиск
Нейл-дизайн з фольгою і ефектом металік буде популярним і навесні 2020. З фольги можна робити різні форми, малюнки і навіть створювати анімалістичні принти.
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