Тренди літа 2020: які сукні будуть у моді

Літо – пора яскравих фарб, позитивних емоцій, сонечка, тепла і, звичайно ж, модних та жіночних образів. А вони, як правило, завжди асоціюються з сукнями.

Про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року – розповість OBOZREVATEL.

Сукня з об'ємними рукавами

Сукні з об'ємними рукавами у вигляді ліхтариків і досі залишаються в моді. Зазначимо, що їх можна носити як із туфлями, так і з кросівками. У будь-якому разі, така модель зробить ваш образ більш жіночним і таким, який запам`ятається надовго.

Фото: beautylooks.ru

Шкіряна сукня

Ультрамодними в літньому сезоні будуть і шкіряні сукні. Ви можете вибрати оригінальне стильне міні з одним рукавом або ж зупинити свій вибір на більш класичній моделі. Зазначимо, що найпопулярнішими відтінками шкіряних суконь будуть чорний, білий, гірчичний і коричневі тони.

Фото: gepur.com

Леопардова сукня

Леопардовий принт знову повернувся в моду. Носити такі сукні можна з ковбойськими чобітьми, туфлями або ж із кросівками.

Фото: lady-glamor.ru

Сукня з квітковим принтом

Квітковий принт традиційно – один із ключових у літньому сезоні. Одягати такі сукні можна як для прогулянки, так і для походу в ресторан. Зазначимо, що такі моделі поєднують у собі стиль, практичність і вишукану легкість.

Фото: instagram / the.la.way

Сукня з воланами та рюшами

Оборки, волани, рюші перетворять будь-яку строгу сукню в жіночну та романтичну. Ці декоративні елементи стали одним із найгарячіших трендів літа 2020 року.

Фото: aliexpress.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали головні кольори літа 2020, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні.

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